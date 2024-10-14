Кобін: Вірю, що наша збірна переможе Чехію

Колишній гравець збірної України Василь Кобін вважає, що національна команда переможе Чехію з рахунком 2:1 у матчі 4 туру Ліги націй.

Його слова передає Український футбол.

"Ми однозначно будемо поступатися чехам на стандартних положеннях і в боротьбі, але в технічному плані наша збірна краща. Тому тут важко щось прогнозувати. Також потрібно розуміти, який склад буде у нас, і у чехів. Кожен тренер буде будувати плани на окрему гру, тому що результат дуже важливий.

Може бути таке, що Чехія віддасть нам ініціативу і гратиме на перехідних фазах. Тим більше нам потрібно перемагати та грати першим номером. У нас є швидкі гравці й ми можемо цим скористатися. Насичену оборону буде важко розкривати, але я думаю, шанси є. Вірю, що наша збірна переможе з рахунком 2:1", – сказав Кобін.