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Ключовий гравець Ліверпуля відновив тренування перед матчем з Реалом

Олександр Булава — 26 листопада 2024, 21:20
Ключовий гравець Ліверпуля відновив тренування перед матчем з Реалом
Трент Александер-Арнольд
ФК Ліверпуль

Правий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд повернувся до тренувань після травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний англієць отримав пошкодження задньої поверхні стегна 9 листопада у матчі 11 туру АПЛ проти Астон Вілли (2:0). У тому поєдинку Александер-Арнольд покинув поле на 25-й хвилині, замість нього вийшов Коннор Бредлі.

У поточному сезоні на рахунку Александера-Арнольда 2 асисти в 15 матчах в усіх турнірах. Раніше захисник відмовився продовжувати контракт з Ліверпулем.

Матч Ліверпуль – Реал відбудеться у середу, 27 листопада. Початок – о 22:00 за київським часом.

Ліверпуль Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25 Трент Александер-Арнольд

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