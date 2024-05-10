Працівників УПЛ та Зорі забронювали від мобілізації

Українська Прем’єр-ліга та Зоря отримали бронювання від мобілізації.

Про це Міністерство молоді та спорту України повідомило на своєму офіційному сайті.

Згідно з наказом, УПЛ та луганський клуб відповідають критеріям, які дозволяють визнати їх як «критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Зоря стала шостим клубом вищого дивізіону чемпіонату України, який отримав такий статус. Раніше від мобілізації також забронювали Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Кривбас та Оболонь.

Днями футбольну громадськість сколихнув інцидент навколо гравця першолігового Хуста Миколи Сираша. Його затримали на міському вокзалі та доправили в ТЦК. Закарпатський клуб попросив підтримки в УАФ, але там відповіли, що нічим допомогти не можуть. До слова, УАФ також заброньована від мобілізації.