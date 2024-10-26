Клуб Першої ліги "позичив" фанатів іншої команди перед виїзним матчем проти Буковини

Футбольний клуб Епіцентр привіз на виїзний матч 14-го туру Першої ліги проти Буковини підтримку у вигляді цілого автобусу фанатів. За інформацією спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, це були не вболівальники Епіцентра, а ще одного представника першої ліги – Агробізнеса.

"Хлопаків перевзули прямо біля стадіону, роздавши прапорці потрібного кольору. Невже в Дунаївців своїх вболівальників бракує? Чи це така солідарність власників клубів? Подейкують, Олександр Герега та Олег Собуцький є бізнес-партнерами", – написав Бурбас у своєму телеграм-каналі.

Ігор Бурбас

Відзначимо, що Буковина та Епіцентр зіграли внічию (1:1), відзначились Дмитро Шинкаренко і Микита Безуглий.

Епіцентр і Агробізнес представляють Хмельницьку область.