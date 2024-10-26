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Клуб Першої ліги "позичив" фанатів іншої команди перед виїзним матчем проти Буковини

Володимир Клепач — 26 жовтня, 17:17
Клуб Першої ліги позичив фанатів іншої команди перед виїзним матчем проти Буковини
ФК Епіцентр

Футбольний клуб Епіцентр привіз на виїзний матч 14-го туру Першої ліги проти Буковини підтримку у вигляді цілого автобусу фанатів. За інформацією спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, це були не вболівальники Епіцентра, а ще одного представника першої ліги – Агробізнеса.

"Хлопаків перевзули прямо біля стадіону, роздавши прапорці потрібного кольору. Невже в Дунаївців своїх вболівальників бракує? Чи це така солідарність власників клубів? Подейкують, Олександр Герега та Олег Собуцький є бізнес-партнерами", – написав Бурбас у своєму телеграм-каналі.
Ігор Бурбас

Відзначимо, що Буковина та Епіцентр зіграли внічию (1:1), відзначились Дмитро Шинкаренко і Микита Безуглий.

Епіцентр і Агробізнес представляють Хмельницьку область.

Агробізнес Ігор Бурбас Епіцентр Дунаївці Чемпіонат України, Перша ліга

Агробізнес

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