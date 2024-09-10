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Металіст 1925 підписав гравця збірної Замбії

Андрій Яросименко — 10 вересня, 18:50
Металіст 1925 підписав гравця збірної Замбії
Голден Мафвента
ФК Металіст 1925

Харківський Металіст 1925 підсилився півзахисником збірної Замбії Голденом Мафвентою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець виступатиме за харків'ян на правах оренди до 30 червня 2025 року. Клуб матиме право викупу.

На професійному рівні грав за замбійські клуби Занако та Білдкон та американський Реал Монаркс. В сезоні-2023/24 Голден провів за чеський Вишков 34 матчі, не відзначившись голами та асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 300 тис. євро.

Нагадаємо, напередодні "жовто-сині" підписали найкращого воротаря УПЛ за кількістю сейвів Данила Варакуту, а також орендували нападника луганської Зорі Владислава Бугая.

Станом на 10 вересня 2024 року Металіст 1925 йде сьомим у турнірній таблиці чемпіонату Першої ліги. В активі харків'ян 3 очки — три нічиї та поразка.

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