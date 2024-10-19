До колишнього напарника: клуб АПЛ готовий заплатити велику суму за Судакова

Лондонський Челсі цікавиться півзахисником донецького Шахтаря Георгієм Судаковим.

Про це повідомляє Daily Express.

За інформацією джерела, лондонці готові заплатити за зіркового українця 65 млн євро. Головним аспектом цієї угоди може стати вінгер "синіх" Михайло Мудрик, який у 2023 році перейшов із Шахтаря.

Обидва українці мали хороший рівень виступів у парі, тому керівництво "аристократів" сподівається, що Судаков допоможе Мудрику повернути свою колишню форму.

Контракт Судакова з Шахтарем розраховано до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 млн євро. У сезоні-2024/25 він провів 11 матчів на клубному рівні, відзначившись 7 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Манчестер Сіті та Ліверпуль відправляли своїх скаутів на матч Ліги чемпіонів між Аталантою та Шахтарем, щоб оцінити гру українця. Також повідомлялося про інтерес до Судакова з боку Арсенала та Тоттенгема.