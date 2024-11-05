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Не вистачило фарту: голкіпер Кривбаса – про нічию з Рухом

Олександр Булава — 5 листопада 2024, 16:35
Не вистачило фарту: голкіпер Кривбаса – про нічию з Рухом

Воротар криворізького Кривбасу Андрій Кліщук вважає, що його команді не вистачило удачі в матчі 12 туру чемпіонату України проти львівського Руха (1:1).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Трохи більше фарту. Зі свого боку намагався зробити все, щоб уникнути пропущеного голу, але суперник все ж забив. Будемо працювати, щоб у наступному матчі залишити ворота "сухими".

Уцілому непогане протистояння з великою кількістю моментів. Могли ще забивати. Агресивний поєдинок, але ми виграли багато боротьби і діяли у більше на половині поля суперника. Не вистачило тільки одного – забити на один гол більше, щоб перемогти. Впевнений, надалі будемо забивати набагато більше", – сказав Кліщук.

Нагадаємо, Рух та Кривбас зіграли внічию з рахунком 1:1. Криворізька команда залишається шостою з 18 очками в активі, а львів’яни перебувають на 8 сходинці, маючи на три пункти менше.

У наступному турі Кривбас зіграє на виїзді проти Колоса, а Рух протистоятиме Вересу.

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