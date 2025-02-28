З 1-го березня буде в моєму розпорядженні: Раньєрі повідомив хороші новини про Довбика

Наставник Роми Клаудіо Раньєрі повідомив, що український нападник клубу Артем Довбик вже із 1-го березня працюватиме на повну силу.

Слова спеціаліста наводить Tuttomercatoweb.

"У мене 26 гравців у обоймі, всі вони – під нашим наглядом. Довбик? Він одужує і з 1 березня буде в моєму розпорядженні. Ми постійно стежимо не лише за Артемом, а й за іншими футболістами", – зазначив Раньєрі.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Довбик ризикує втратити місце в стартовому складі команди через проблеми зі здоров'ям.

Як відомо, українець пропустив тренування Роми в межах підготовки до 27 туру, в якому "вовки" 2 березня зіграють проти Комо.

У поточному сезоні на рахунку Артема 13 голів і 4 асисти у 33 іграх за Рому в усіх турнірах.