З 1-го березня буде в моєму розпорядженні: Раньєрі повідомив хороші новини про Довбика
Артем Довбик
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Наставник Роми Клаудіо Раньєрі повідомив, що український нападник клубу Артем Довбик вже із 1-го березня працюватиме на повну силу.
Слова спеціаліста наводить Tuttomercatoweb.
"У мене 26 гравців у обоймі, всі вони – під нашим наглядом. Довбик? Він одужує і з 1 березня буде в моєму розпорядженні. Ми постійно стежимо не лише за Артемом, а й за іншими футболістами", – зазначив Раньєрі.
Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Довбик ризикує втратити місце в стартовому складі команди через проблеми зі здоров'ям.
Як відомо, українець пропустив тренування Роми в межах підготовки до 27 туру, в якому "вовки" 2 березня зіграють проти Комо.
У поточному сезоні на рахунку Артема 13 голів і 4 асисти у 33 іграх за Рому в усіх турнірах.