Треба грати простіше, – Дришлюк прокоментував перемогу Зорі над Ворсклою

Півзахисник луганської Зорі Кирило Дришлюк висловився про перебіг матчу проти Ворскли (2:1) та відзначив погану концентрацію команди після вилучення у складі полтавців.

Футболіст поспілкувався із клубною пресслужбою "чорно-білих".

"Трішки валідольна гра для наших вболівальників, але ми проявили характер та заслужено перемогли.

Вилучення? Вважаю, що хлопці трішки розслабились та вирішили, що ми вже перемогли. Нам треба було грати простіше. Втім, результат залишається, а гра – забувається", – розповів Дришлюк.

У наступному турі Зоря зіграє із Вересом – матч заплановано на 13 квітня, стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу із Ворсклою підбив головний тренер луганців Младен Бартулович.