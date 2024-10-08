Конкурент Зінченка покине клуб взимку
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Захисник Арсенала та збірної Шотландії Кіран Тірні змінить клуб під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє CaughtOffside.
27-річний оборонець міг покинути "канонірів" ще влітку, однак трансферу завадила травма підколінного сухожилля, яку він отримав у матчі Євро-2024.
Наразі Тірні продовжує відновлення та планує взимку знайти клуб для відновлення практики, а влітку планує остаточно покинути лондонців. Оскільки не входить у плани тренерського штабу.
Трансфермаркт оцінює лівого захисника в 10 млн євро.
Напередодні головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розповів про стан українського захисника Олександра Зінченка. Наставник очікує, що оборонець повернеться після міжнародної паузи.