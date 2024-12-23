Мбаппе: Опинившись на дні, я зрозумів, що маю віддавати всього себе на полі
Форвард Реала Кіліан Мбаппе прокоментував свою гру на останньому відрізку матчів та запевнив, що це тільки початок.
Слова 26-річного француза наводить Фабріціо Романо.
"Я знаю, що можу зробити набагато більше, у мене є здібності для цього. Я зроблю все можливе у 2025 році.
Я впав на дно після гри в Більбао (Реал програв Атлетику 1:2, а Мбаппе отримав одну з найнижчих оцінок). Це змусило мене зрозуміти, що я повинен віддавати всі свої сили", – сказав Кіліан.
Кіліан Мбаппе взяв участь у 23 матчах "бланкос" цього сезону. На його рахунку 13 голів та 3 результативні передачі.
Нагадаємо, що саме Мбаппе відкрив рахунок у переможній зустрічі Реала з Севільєю.
Ця гра на Сантьяго Бернабеу стала останньою для легенди андалусійців Хесуса Наваса, який завершив ігрову кар'єру.