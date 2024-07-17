Кейн — Саутгейту: Ви були одним із найвеличніших тренерів Англії

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн назвав Гарета Саутгейта одним із найвеличніших в історії національної команди.

Нападник прокоментував відставку тренера у соцмережах.

"Бос. Дякую вам за все, що ви зробили для мене та нашої країни! Ви були одним із найвеличніших тренерів Англії, і мені було дуже приємно служити вашим капітаном протягом усього часу. Ви допомогли нашій нації об'єднатися та знову повірити в нашу команду.

Було так багато яскравих моментів і ми разом створили спогади, які залишаться в пам’яті назавжди! Успіхів вам у вашому наступному розділі, і я впевнений, що ми ще побачимось. Дякую, Босс", — написав Кейн.