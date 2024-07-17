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Кейн — Саутгейту: Ви були одним із найвеличніших тренерів Англії

Владислав Уткін — 17 липня, 09:45
Кейн — Саутгейту: Ви були одним із найвеличніших тренерів Англії

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн назвав Гарета Саутгейта одним із найвеличніших в історії національної команди.

Нападник прокоментував відставку тренера у соцмережах.

"Бос. Дякую вам за все, що ви зробили для мене та нашої країни! Ви були одним із найвеличніших тренерів Англії, і мені було дуже приємно служити вашим капітаном протягом усього часу. Ви допомогли нашій нації об'єднатися та знову повірити в нашу команду.

Було так багато яскравих моментів і ми разом створили спогади, які залишаться в пам’яті назавжди! Успіхів вам у вашому наступному розділі, і я впевнений, що ми ще побачимось. Дякую, Босс", — написав Кейн.

Саутгейт тренував збірну Англії майже 8 років. Під його керівництвом "Три леви" двічі виходили у фінал чемпіонатів Європи — це більше, ніж усі попередні тренери Англії разом узяті. До приходу Гарета був лише переможний фінал домашнього ЧС-1966.

Нещодавно стали відомі імена перших 4 претендентів на посаду наставника збірної Англії.

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Гаррі Кейн

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