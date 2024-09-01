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КДК знову перенесла розгляд скандального матчу Шахтаря та Динамо

Олександр Булава — 1 вересня, 13:20
КДК знову перенесла розгляд скандального матчу Шахтаря та Динамо

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу знову відклав рішення щодо інцидентів після матчу Шахтаря U-19 та Динамо U-19 (1:2) у 28 турі юнацького чемпіонату України, який відбувся 10 травня.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Причиною стала неявка представників "біло-синіх", які мали обов'язково відвідати засідання комітету. У зв'язку з цим Динамо оштрафували на 30 тис гривень за неповагу до КДК УАФ.

Нагадаємо, після фінального свистка гравці обох команди вибігли на поле. Також стався конфлікт між тренерськими штабами киян та "гірників". За словами заступника генерального директора киян Сергія Мохника, головний тренер "гірників" Олексій Бєлік вдарив керівника дитячо-юнацької школи Динамо Олександра Іщенка.

Ознайомитися з відео інциденту можна за цим посиланням.

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Українська асоціація футболу (УАФ)

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