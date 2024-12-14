КДК призначив штраф тренеру Чорноморця за неспортивну поведінку в матчі з Олександрією

КДК УАФ провів засідання, на якому ухвалив низку рішень стосовно представників Чорноморця, які відзначились неспортивною поведінкою у матчі проти Олександрії.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Півзахисник одеського клубу Іван Петряк отримав три матчі дискваліфікації за нецензурну лайку та образи на адресу арбітра матчу.

Захисника Чорноморця Богдана Бутка дискваліфіковано на два матчі та ще один матч умовно із випробувальним терміном протягом року.

Головний тренер "моряків" Олександр Бабич повинен сплатити штраф у розмірі 25 000 гривень через свою неспортивну поведінку.

Нагадаємо, після матчу з Олександрією Бутко розкритикував дії арбітра, пояснивши свою поведінку.