Вокер – фанатам Манчестер Сіті: Обіцяю вам, ми будемо боротися до самого кінця

Капітан Манчестер Сіті Кайл Вокер звернувся до фанатів команди після чергової поразки.

Свої слова 34-річний захисник висловив у дописі в Instagram.

"Ми знаємо, що наші останні виступи не відповідали стандартам, які ми очікуєємо, і ми усвідомлюємо, що це було важко. Але ми проходили через ці виклики раніше, разом, і ми пройдемо через цей також.

Важливо, щоб ми всі залишалися разом, як один клуб, як Манчестер Сіті, протягом цього важкого періоду. Ваша підтримка, чи то в хороші часи, чи то у важкі моменти, означає для нас все.

Ми виграли титули у фінальних іграх сезону, і ми увійшли в історію, здобувши рекордні 100 очок, аж до останнього удару. Ми знову і знову показували, що можемо прийняти виклик, і ми зробимо це знову. Я обіцяю вам, що ми будемо боротися до самого кінця", – написав Вокер.