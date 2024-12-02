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Вокер – фанатам Манчестер Сіті: Обіцяю вам, ми будемо боротися до самого кінця

Олексій Погорелов — 2 грудня 2024, 15:02
Вокер – фанатам Манчестер Сіті: Обіцяю вам, ми будемо боротися до самого кінця
Кайл Вокер
Instagram Кайла Вокера

Капітан Манчестер Сіті Кайл Вокер звернувся до фанатів команди після чергової поразки.

Свої слова 34-річний захисник висловив у дописі в Instagram.

"Ми знаємо, що наші останні виступи не відповідали стандартам, які ми очікуєємо, і ми усвідомлюємо, що це було важко. Але ми проходили через ці виклики раніше, разом, і ми пройдемо через цей також.

Важливо, щоб ми всі залишалися разом, як один клуб, як Манчестер Сіті, протягом цього важкого періоду. Ваша підтримка, чи то в хороші часи, чи то у важкі моменти, означає для нас все.

Ми виграли титули у фінальних іграх сезону, і ми увійшли в історію, здобувши рекордні 100 очок, аж до останнього удару. Ми знову і знову показували, що можемо прийняти виклик, і ми зробимо це знову. Я обіцяю вам, що ми будемо боротися до самого кінця", – написав Вокер.

"Містяни" зазнали шостої поразки в останніх семи матчах, програвши Ліверпулю (0:2) у 13 турі АПЛ. Чинний чемпіон Англії не може перемогти з кінця жовтня.

Це призвело до того, що команда Жузепа Гвардіоли опустилася на п'яте місце таблиці, відстаючи тепер від лідера в особі Ліверпуля на 11 очок.

Нагадаємо, що фанати мерсисайдців почали співати відому пісню на адресу Гвардіоли. На це іспанських фахівець відповів у стилі Жозе Моурінью.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Кайл Вокер

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