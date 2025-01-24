Сваток: Зіграти на Євро було моєю дитячою мрією, я був частиною обраної групи збірної України

Захисник американського Остіна Олександр Сваток поділився враженнями від досвіду виступів у складі збірної України на минулому чемпіонаті Європи-2024.

Про свої емоції від цієї події український футболіст розповів в інтерв'ю пресслужбі ФІФА.

"Можу сказати, що це була моя дитяча мрія, тому що в дитинстві я спостерігав, як інші покоління українських футболістів грали за національну збірну. Мати можливість грати – це те, що я навряд чи міг собі уявити, особливо зважаючи на високу конкуренцію та велику кількість талановитих гравців. Ми поїхали на Євро, куди можуть потрапити лише 26 гравців, і бути частиною цієї обраної групи справді надихає. Це дає справжній емоційний поштовх і спонукає продовжувати рухатися вперед", – сказав Олександр.

Під час чемпіонату Європи-2024 Олександр Сваток з'явився на полі в одному матчі.

Він вийшов у стартовому складі команди Сергія Реброва на гру проти Бельгії (0:0) у третьому турі групового етапу, який Україна не змогла подолати.

Раніше Сваток поговорив про майбутніх суперників збірної України в кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який пройде в США, Канаді та Мексиці.