Тільки час покаже, – Карвахаль у передчутті роботи з Алонсо в Реалі

Правий захисник Реала Дані Карвахаль поговорив про майбутню роботу Хабі Алонсо в Мадриді.

Слова 33-річного іспанця наводить ESPN.

Ще до завершення сезону-2024/25 Баєр повідомив, що Алонсо залишить Леверкузен. А потім стало відомо, що нинішній тренер Реала Карло Анчелотті цього літа очолить збірну Бразилії.

Карвахаль розуміє, що все йде до майбутнього призначення його земляка наступником італійця.

"Схоже, що Хабі буде тим, хто прийде, хоча це ще не офіційно. Тільки час покаже, чи він саме та людина, яка зможе змінити цей рік на краще, адже ми не виграли жодного з трьох головних титулів. Але це футбол. Зрештою, саме результати визначають майбутнє тренерів, гравців. Хабі щойно провів два фантастичних сезони у складі леверкузенського Баєра, і я думаю, що у нього все буде дуже добре. Він знає клуб краще, ніж будь-хто інший, він був гравцем, він захищав емблему протягом багатьох років. Він знає, що означає бути мадридістою, і я думаю, що це також є плюсом для нього як для тренера", – сказав Карвахаль.

У нинішньому сезоні Карвахаль провів 11 матчів Реала в усіх турнірах, у яких відзначився одним голом та одним асистом.

Нагадаємо, що раніше Дані Карвахаль натякнув на потенційне завершення кар'єри.