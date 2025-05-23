Карпати – Зоря: де дивитися вирішальний матч УПЛ у боротьбі за єврокубки

Львівські Карпати та луганська Зоря зіграють між собою в матчі останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 25 травня, на стадіоні "Україна" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ця гра буде вкрай важливою для Карпат. У разі втрати очок підопічні Лупашка не зможуть потрапити в єврокубки (кваліфікацію Ліги конференцій). Карпати потраплять в ЛК лише за умови перемоги над Зорею та втрати балів з боку Полісся.

А ось Зоря вже вирішила всі свої завдання. У минулому турі Карпати сенсаційно програли Колосу, а Зоря поступилася Поліссю.