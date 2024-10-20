Анчелотті відреагував на рекорд Модрича за Реал

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував рекорд Луки Модрича.

Слова 65-річного італійського фахівця наводить Madrid Xtra.

"Лука Модрич – фантастичний. Його асист був фантастичним. Він врятував нас. Він завжди допомагає нам, незалежно від того, в стартовому складі він чи ні. Він фантастичний гравець. Ми всі маємо честь працювати з ним", – сказав наставник.

Нагадаємо, Модрич вийшов на поле за "вершкових" у матчі проти Сельти на 63 хвилині, та став найбільш віковим гравцем Реала, який коли-небудь грав за клуб в офіційному матчі. На момент поєдинку хорвату було 39 років та 40 днів.

Цим самим він побив рекорд Ференца Пушкаша, який провів свій останній матч у віці 39 років 36 днів.

Зазначимо, що у цьому матчі Модрич віддав гольову передачу на Вінісіуса Жуніора через 3 хвилини після виходу на поле. "Королівський клуб" здобув перемогу 2:1 та наразі має 24 очка, посідаючи друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги.