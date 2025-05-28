Кардинал-Рівне призначив нового головного тренера

Кардинал-Рівне призначив Павла Дармовіса новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Дармовіс є вихованцем рівненського футзалу. У 2011-му він став срібним призером Кубку України. Трофей зміг через 12 років, як асистента Олександра Бондаря. Впродовж двох років працював із другою командою клубу та з молоддю, з якою став чемпіоном України U19 у сезоні 2024/25.

Також зазначається, що Євген Ланко, який очолював клуб з січня 2024 року – залишається у команді й продовжить допомагати клубу на ігровому майданчику.

Кардинал-Рівне завершив минулий сезон на 9-й сходинці в турнірній таблиці та не зміг пробитися у плейоф.