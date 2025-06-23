Легко точно не буде: Караваєв – про суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Захисник Динамо Київ Олександр Караваєв оцінив перші матчі кваліфікації у Лізі чемпіонів.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Така склалася ситуація, ми всі розуміємо, що дуже мало балів набираємо в єврокубках, тому і рейтинг стає все нижче і нижче. І зараз перше місце у чемпіонаті вже не гарантує прямого виходу до групового етапу Ліги чемпіонів. Тому треба робити все можливе, щоб пройти шлях кваліфікації й потрапити до основного етапу", – розповів він.

Також Караваєв заявив, що наразі не думає про суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, яким стане переможець пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

"Чесно кажучи, я про це поки що не думав, але вважаю, що кожна команда з будь-якої країни, яка виступає у єврокубках – Лізі чемпіонів, Лізі Європи чи Лізі конференцій – сильна, тому що прагне пройти цей етап і вийти в етап Ліги. Є багато прикладів, коли команди з перших раундів кваліфікації проходили в основний етап, тому що у них було велике бажання, вони хотіли себе зарекомендувати. Тому про наших суперників я поки що не думаю, але розумію, що легко точно не буде. Будемо готуватися", – розповів Караваєв.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.