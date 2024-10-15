Капітан збірної Нігерії – після блокади в лівійському аеропорту: Ми б ніколи не стали поводитися так із командою, яка приїхала до нас
Капітан збірної Нігерії Вільям Трост-Еконг прокоментував скандал із блокуванням команди в аеропорту Аль-Абрака, яке сталося за вказівки лівійського уряду.
Слова захисника наводить Фабріціо Романо.
"Ми б ніколи не стали поводитися так із командою, яка приїхала в Нігерію. При всій повазі, чому ми маємо терпіти це від Лівії...
Ми не боїмося грати проти жодної команди.
Я навіть вибачився перед капітаном збірної Лівії за те, що у них виникли проблеми з поїздкою. Ми нічим не могли зарадити, але я хотів, щоб вони знали, що їм тут раді.
Ніколи такого не було, щоб Нігерія погано ставилася до будь-якої з африканських команд. Тож питання в тому, це сталося по відношенню до нас?" – сказав Трост-Еконг.
Нагдаємо, збірна Нігерії відмовилася виходити на виїзний матч проти Лівії після того, як усю команду та персонал на 12 годин заблокували в місцевому аеропорту без доступу до їжі та води. Перед цим приземлитися в зовсім іншому лівійському місті, але в останній момент їх переспрямували до Аль-Абрака.