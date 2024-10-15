Капітан збірної Нігерії – після блокади в лівійському аеропорту: Ми б ніколи не стали поводитися так із командою, яка приїхала до нас

Капітан збірної Нігерії Вільям Трост-Еконг прокоментував скандал із блокуванням команди в аеропорту Аль-Абрака, яке сталося за вказівки лівійського уряду.

Слова захисника наводить Фабріціо Романо.

"Ми б ніколи не стали поводитися так із командою, яка приїхала в Нігерію. При всій повазі, чому ми маємо терпіти це від Лівії...

Ми не боїмося грати проти жодної команди.

Я навіть вибачився перед капітаном збірної Лівії за те, що у них виникли проблеми з поїздкою. Ми нічим не могли зарадити, але я хотів, щоб вони знали, що їм тут раді.

Ніколи такого не було, щоб Нігерія погано ставилася до будь-якої з африканських команд. Тож питання в тому, це сталося по відношенню до нас?" – сказав Трост-Еконг.