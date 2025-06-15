Капітан Тоттенгема готовий возз'єднатися з Моурінью у Фенербахче

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью намагається вмовити свого колишнього підопічного Сон Хин Міна приєднатися до нього в Туреччині.

Про це повідомляє турецький журналіст Ягіз Сабунчуоглу.

За інформацією джерела, Моурінью провів зустріч з 32-річним футболістом, з яким у нього залишаються хороші відносини.

Повідомляється, що південнокорейський форвард відкритий до переїзду до Туреччини. Але на заваді може стати сума трансферу: через зацікавленість у Соні з боку клубів Саудівської Аравії Тоттенгем вимагатиме 30 мільйонів євро за свого капітана.

ÖZEL | Jose Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü. Koreli yıldızın Mourinho ile ilişkileri çok ileri seviyede ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Uzak Doğu'daki anlaşmalar nedeniyle 30 milyon euro bonservis isteniyor. Bonservis konusu çözülürse görüşmeler ilerleyecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 15, 2025

Варто зазначити, що чинний контракт Сона зі "шпорами" розрахований до літа наступного року. Гравець міг залишити Лондон цього літа в статусі вільного агента, проте клуб активував опцію продовження угоди на один сезон.

У сезоні-2024/25 Сон Хин Мін взяв участь у 46 матчах Тоттенгема в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 12 асистами.

Нагадаємо, що Сон допоміг Тоттенгему перервати 17-річну трофейну посуху, коли лондонський колектив переграв Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи.

Раніше з'явилася інформація, що Жозе Моурінью також хоче бачити у Фенербахче екскапітана Манчестер Сіті, на якого більше не розраховує Жузеп Гвардіола.