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Моурінью хоче бачити колишнього капітана Манчестер Сіті у Фенербахче

Олексій Погорелов — 14 червня 2025, 09:08
Кайл Вокер
Кайл Вокер
IMAGO

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер може поповнити склад турецького Фенербахче.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, команда, яку очолює Жозе Моурінью, зв'язалася з представниками 35-річного англійця, щоб обговорити потенційну співпрацю.

Манчестер Сіті збирається розстатися зі своїм колишнім капітаном, у якого залишився рік за чинним контрактом.

Другу частину сезону Вокер провів на правах оренди в Мілані, який вирішив не користуватися опцією викупу гравця. Правий захисник повернеться на "Етіхад", але очікується, що він змінить команду цього літа.

Раніше Кайл Вокер зізнався, що він віддав би один зі своїм шести титулів чемпіона АПЛ за можливість виграти трофей з Тоттенгемом.

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