Капітан Барселони, який нещодавно розлучився через зраду, засвітився на відпочинку з новою дівчиною

У капітана Барселони Марка-Андре тер Штегена з’явилась нова супутниця! Після розлучення з Данієле Єле, з якою німецький голкіпер прожив понад сім років у шлюбі, воротар вирішив "м’яко" натякнути на зміни в особистому житті.

У своїх Instagram-сторіз 33-річний тер Штеген поділився атмосферним кадром заходу сонця, зробленим під час побачення з таємничою дівчиною, яку підписники знайшли дівчину, і це виявилась модель Она Селларес.

Хоча про нову обраницю футболіста відомо небагато, інсайдери повідомляють, що пара разом ще з квітня. Вона вже встигла побувати на кількох матчах Барселони, а також викладала світлини з будинку тер Штегена, що ще більше підігріло чутки про їхній роман.

Нагадаємо, у березні тер Штеген офіційно оголосив про розлучення з Данієле, з якою вони побралися ще у 2017-му.

Після хвилі чуток про зради, футболіст особисто виступив із заявою, захищаючи свою колишню дружину та матір їхніх двох дітей, спростувавши будь-які звинувачення.