К'єза — про трансфер у Ліверпуль: Я такий щасливий. Не можу дочекатися цього
Вінгер Ювентуса Федеріко К’єза поділився очікуваннями від переходу в Ліверпуль та заявив, що він дуже щасливий, і він не може дочекатись, щоб стати новим гравцем команди.
Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Я дуже щасливий. Не можу дочекатися, щоб стати новим гравцем Ліверпуля. Я та моя родина такі щасливі.
Дозвольте мені сказати дякую Ювентусу та його вболівальникам, вони завжди були особливими зі мною.
Тепер настав час для Ліверпуля, я такий щасливий. Не можу дочекатися", — сказав К’єза.
Зазначимо, що футболіст приєднався до італійського клубу у 2022 році за 40 мільйонів євро. Загалом за туринську команду вінгер зіграв 123 матчі, у яких відзначився 26 забитими м'ячами і віддав 24 результативні передачі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ювентус та Ліверпуль домовились про перехід італійця. Також напередодні "мерсисайдці" здійснили трансфер зірки Євро-2024.