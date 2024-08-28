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К'єза — про трансфер у Ліверпуль: Я такий щасливий. Не можу дочекатися цього

Володимир Кук — 28 серпня, 17:04
К'єза — про трансфер у Ліверпуль: Я такий щасливий. Не можу дочекатися цього
Федеріко К'єзі
ФК Ювентус

Вінгер Ювентуса Федеріко К’єза поділився очікуваннями від переходу в Ліверпуль та заявив, що він дуже щасливий, і він не може дочекатись, щоб стати новим гравцем команди.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я дуже щасливий. Не можу дочекатися, щоб стати новим гравцем Ліверпуля. Я та моя родина такі щасливі.

Дозвольте мені сказати дякую Ювентусу та його вболівальникам, вони завжди були особливими зі мною.

Тепер настав час для Ліверпуля, я такий щасливий. Не можу дочекатися", сказав К’єза.

Зазначимо, що футболіст приєднався до італійського клубу у 2022 році за 40 мільйонів євро. Загалом за туринську команду вінгер зіграв 123 матчі, у яких відзначився 26 забитими м'ячами і віддав 24 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ювентус та Ліверпуль домовились про перехід італійця. Також напередодні "мерсисайдці" здійснили трансфер зірки Євро-2024.

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