К'єза — про трансфер у Ліверпуль: Я такий щасливий. Не можу дочекатися цього

Вінгер Ювентуса Федеріко К’єза поділився очікуваннями від переходу в Ліверпуль та заявив, що він дуже щасливий, і він не може дочекатись, щоб стати новим гравцем команди.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я дуже щасливий. Не можу дочекатися, щоб стати новим гравцем Ліверпуля. Я та моя родина такі щасливі. Дозвольте мені сказати дякую Ювентусу та його вболівальникам, вони завжди були особливими зі мною. Тепер настав час для Ліверпуля, я такий щасливий. Не можу дочекатися", — сказав К’єза.

🔴🛩️ Federico Chiesa: “I’m very happy, I can’t wait to become new Liverpool player. Me and my family, we’re so happy really”.



“Let me say thanks to Juventus and the fans, they have been always special with me”.



“Now it’s time for #LFC, I’m so happy. I can’t wait!”. pic.twitter.com/Df2Frvsooc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024

Зазначимо, що футболіст приєднався до італійського клубу у 2022 році за 40 мільйонів євро. Загалом за туринську команду вінгер зіграв 123 матчі, у яких відзначився 26 забитими м'ячами і віддав 24 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ювентус та Ліверпуль домовились про перехід італійця. Також напередодні "мерсисайдці" здійснили трансфер зірки Євро-2024.