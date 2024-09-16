Відомий американський репер може стати співвласником Евертона
Американський репер Jay-Z може приєднатися до інвестиційної групи Джона Текстора, та викупити клуб Англійської Прем'єр-ліги – Евертон.
Про це повідомляє Transfermarkt.
За інформацією джерела, Текстор хоче, щоб виконавець приєднався до його групи, оскільки він хоче купити Евертон. Раніше бізнесмен звертався з подібним проханням до британського функціонера Фархада Моширі.
58-річний американець сподівається, що його потенційних партнерів привабить можливість використання нового стадіону "ірисок" для не футбольних проєктів. Зазначимо, що Текстор є співвласником Крістал Пелас, Ботафого та Ліона.
Нагадаємо, напередодні команда Віталія Миколенка поступилася Астон Віллі у 4 турі АПЛ попри те, що лідирувала у два голи. Український оборонець у цьому матчі отримав травму, та був замінений на 24 хвилині.
Наразі Евертон посідає останню сходинку чемпіонату, залишаючись без очок після чотирьох поразок. Очолює таблицю Манчестер Сіті, в активі команди 12 очок та чотири перемоги.