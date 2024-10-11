Як Україна грала з adidas: історія виступів "жовто-синіх" у формі німецького бренду

Нещодавно збірна України оновила обидва комплекти своєї форми. "Жовто-сині" повернулися до співпраці із брендом adidas.

Раніше наша національно команда з футболу вже мала досвід з німецьким виробником спортивного одягу. З 2009 по 2016 рік саме компанія adidas постачала нам нові комплекти, зробивши за цей час 10 різних форм, у яких наші хлопці відіграли 87 матчів!

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Ймовірно, найвідомішою в Україні була форма, що пошита під Євро-2012, на якій виднілася на грудях вишиванка. У той час кожен футбольний фанат був зобовʼязаний мати бодай домашній варіант цієї неймовірної футболки.

УАФ

Доволі символічно, що саме у ті часи наша збірна мала один із найбільших відсотків перемог в історії своїх виступів. За 2013 та 2014 рік "жовто-сині" провели 20 матчів у формі adidas, зумівши виграти 15 матчів, при цьому зазнавши лише двох поразок.

За 7 років співпраці Україна зуміла виступити на двох крупних турнірах. Так, можливо, не дуже вдало, але скільки емоцій отримали фанати від інших матчів, де була гольова перестрілка із Німеччиною, епічна гра зі Швецією та сенсаційна перемога над Францією.

УАФ

В цілому, період співпраці з adidas був для України дуже успішним, тож хотілося б вірити, що історія повториться і ми побачимо чимало перемог наших хлопців у цій шикарній формі.

Нагадаємо, вже у п'ятницю, 11 жовтня, у межах третього туру Ліги націй збірна України зіграє проти Грузії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.