Вихованець Валенсії загинув внаслідок урагану Дана

Колишній іспанський футболіст Хосе Кастільєхо загинув у 28-річному віці внаслідок урагану "Дана" на сході Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Валенсії.

El @valenciacf lamenta profundamente el fallecimiento de José Castillejo, víctima de los desastres de la #DANA



José Castillejo formó parte de la @Academia_VCF hasta etapa juvenil y ha militado en varios equipos de la Comunitat Valenciana.



DEP pic.twitter.com/glsR3UKTfF — Valencia CF (@valenciacf) October 31, 2024

Кастільєхо був вихованцем академії "Кажанів", проте за першу команду не зіграв жодного матчу. Виступав за такі клуби, як Патерна, Ельденсе, Буньоль, Рекамбьос Колон, Рода, Торре Леванте та Віламарчант. Завершив кар’єру в 2020 році.

Нагадаємо, ураган "Дана" забрав життя щонайменше 95 людей. Його епіцентром стало місто Валенсія, де через негоду 155 000 будинків залишилися без світла.

Через стихійне лихо були скасовані деякі матчі Кубку Іспанії, ряд поєдинків Ла Ліги та Сегунди, зокрема гра Валенсія – Реал, яка мала відбутися у суботу, 2 листопада.