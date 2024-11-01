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Вихованець Валенсії загинув внаслідок урагану Дана

Олег Дідух — 1 листопада, 16:15
Вихованець Валенсії загинув внаслідок урагану Дана
Хосе Кастільєхо
Twitter

Колишній іспанський футболіст Хосе Кастільєхо загинув у 28-річному віці внаслідок урагану "Дана" на сході Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Валенсії.

Кастільєхо був вихованцем академії "Кажанів", проте за першу команду не зіграв жодного матчу. Виступав за такі клуби, як Патерна, Ельденсе, Буньоль, Рекамбьос Колон, Рода, Торре Леванте та Віламарчант. Завершив кар’єру в 2020 році.

Нагадаємо, ураган "Дана" забрав життя щонайменше 95 людей. Його епіцентром стало місто Валенсія, де через негоду 155 000 будинків залишилися без світла.

Через стихійне лихо були скасовані деякі матчі Кубку Іспанії, ряд поєдинків Ла Ліги та Сегунди, зокрема гра Валенсія – Реал, яка мала відбутися у суботу, 2 листопада.

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