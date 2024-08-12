Жирона знайшла заміну Довбику

Нападник шотландського Абердіна Бояна Міовскі близький до переходу в іспанську Жирону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, клуби вже готові до завершення угоди про переїзд 25-річного нападника шотландської команди. Сума трансферу складатиме 8 мільйонів євро. Гравець збірної Північної Македонії мріє переїхати в Жирони та виступати у Лізі чемпіонів. За Абердін нападник грав з літа 2022 року, де відіграв 93 матчі та забив 42 м'яча. Портал Transfermarkt оцінює македонця у 4 мільйнони євро.

🔴⚪️🤝🏻 Bojan Miovski to Girona, here we go! All set to get deal sealed for fee in excess of €8m package.



Miovski wanted to play Champions League football and he wanted the move to Girona.



New striker for Michel. pic.twitter.com/BAViiJVPIA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024

Нагадаємо, напередодні основний нападник Жирони Артем Довбик покинув команду та перейшов в італійську Рому. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії римського клубу.

Довбик приєднався до каталонців минулого сезону. За клуб він забив 24 голи та віддав 10 асистів у 39 матча. Така результативність допомогла йому випередити всіх конкурентів у боротьбі за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.