Португалія зіграє з Польщею, Іспанія протистоятиме Данії: розклад матчів Ліги націй

Сьогодні, 15 листопада, відбудеться дев'ять матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Лідер групи 1 у Лізі А збірна Португалії прийме Польщу. Чинні чемпіони Європи іспанці, які лідирують у групі 4, на виїзді зіграють проти збірної Данії.

Збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу вдома поміряються силами з Косово. Румуни виграли всі чотири матчі у Лізі С.

Ліга націй сезону-2024/25

5 тур, 15 листопада

Ліга А, група 1

21:45 Португалія – Польща

21:45 Шотландія – Хорватія

Ліга А, група 4

21:45 Данія – Іспанія

21:45 Швейцарія – Сербія

Ліга С, група 2

19:00 Кіпр – Литва

21:45 Румунія – Косово

Ліга С, група 3

21:45 Північна Ірландія – Білорусь

21:45 Люксембург – Болгарія

Ліга D, група 1

21:45 Сан-Маріно – Гібралтар

Нагадаємо, зі вчорашніми результатами матчів у Лізі націй можна ознайомитися в цій новині.

Зазначимо, що збірна України свій матч у Лізі націй зіграє 16 листопада проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.