Португалія зіграє з Польщею, Іспанія протистоятиме Данії: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні, 15 листопада, відбудеться дев'ять матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Лідер групи 1 у Лізі А збірна Португалії прийме Польщу. Чинні чемпіони Європи іспанці, які лідирують у групі 4, на виїзді зіграють проти збірної Данії.
Збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу вдома поміряються силами з Косово. Румуни виграли всі чотири матчі у Лізі С.
Ліга А, група 1
21:45 Португалія – Польща
21:45 Шотландія – Хорватія
Ліга А, група 4
21:45 Данія – Іспанія
21:45 Швейцарія – Сербія
Ліга С, група 2
19:00 Кіпр – Литва
21:45 Румунія – Косово
Ліга С, група 3
21:45 Північна Ірландія – Білорусь
21:45 Люксембург – Болгарія
Ліга D, група 1
21:45 Сан-Маріно – Гібралтар
Нагадаємо, зі вчорашніми результатами матчів у Лізі націй можна ознайомитися в цій новині.
Зазначимо, що збірна України свій матч у Лізі націй зіграє 16 листопада проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.