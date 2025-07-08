Голкіпер Барселони роздумує над зміною клубу

Іньякі Пенья може залишити Барселону цього літа через солідну конкуренцію на позиції голкіпера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

25-річний воротар Барселони Іньякі Пенья розглядає можливість переходу в інший клуб. Рішення пов’язане з підписанням каталонцями Жоана Гарсії та продовженням контракту з Войцехом Щесни.

До того ж у клубі досі залишається Марк-Андре тер Штеген, майбутнє якого наразі не визначене. У сезоні 2024/25 Пенья зіграв 16 матчів у Ла Лізі. Трансфермаркет оцінює його вартість у 8 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Інтер не веде переговори з Барселоною відносно переходу тер Штегена.