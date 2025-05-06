Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну

"Игра мертва без гения касаний! Виват, Рыкун! Пора за дело, Саня!" – цей банер на трибунах у Харкові найкраще характеризував ставлення фанів Металіста до Олександра Рикуна. Та й під час матчів ветеранів Дніпра вболівальники на стадіон ішли, мабуть, у першу чергу для того, щоб подивитися на Сашка, якому сьогодні виповнюється 47 років.

У відвертій архівній розмові з Максимом Розенком Олександр згадував, як його запрошували у Динамо та Шахтар, зізнавався, чому поїхав з Дніпра і розвінчав кілька історій, які вже встигли обрости легендами.

Богданич, ну хоч ви мене не обганяйте

– Пане Олександре, дійсно граєте за ветеранів?

– Так, декілька років тому в Дніпрі почали відроджувати ветеранський рух, проводимо як домашні, так і виїзні матчі. Співпрацю з Металістом завершив влітку 2014 року. Відпрацював майже три роки селекціонером. Їздив, дивився молодих хлопців. На той момент Металіст робив ставку на південноамериканських легіонерів. І була своя непогана молодь у Харкові.

Нарікань на мою роботу не було, як, втім, і супердосягнень. Намагався професійно виконувати свою роботу. Пішов, коли у Металіста почало все валитися. Маркевич пішов, потім Красніков, у клубі почалися серйозні фінансові проблеми. Вже було не до нас. Взагалі не до футболу.

– Вас у селекційний департамент клубу запросив Красніков. Напевно, він погоджував це запрошення з Маркевичем. Отже, Мирон Богданович на вас не тримає образи?

– Було різне, за кілька епізодів мені зараз соромно. Але у нас збереглися непогані стосунки. Міг пожартувати з ним. Свого часу проводили збори в Трускавці. Бігали кроси. Дорога йшла вгору. Кроси ніколи не були моєю "фішкою". Обганяли і молодь, і ветерани. Маркевич з нами бігав. І теж почав мене обганяти. Бачу, він вже попереду, видихнув:

"Богданич, ну хоч ви мене не обганяйте".

– Навіть після березня 2009 року, коли ви несподівано опинилися в одній із львівських лікарень з переломами рук та ребер? Були чутки, що в стані алкогольного сп'яніння ви випали з третього поверху...

– З третього поверху – це перебільшення. Було трохи нижче. А загалом – диму без вогню не буває. Я в тій ситуації був винен. Пазли склалися невдало. Початок березня. Ми грали з ФК Львів у Добромилі фактично на болоті. Гру потрібно було скасовувати. Я взагалі не розумію, як арбітр вирішив, що газон відповідає рівню матчів Прем'єр-ліги.

У Львові команду очолював Ковалець, який до цього працював у тренерському штабі Металіста. Не розумію, чому не можна було реально подивитися на речі, на стан поля і домовитися про перенесення. У підсумку ми зіграли 1:1, мене замінили наприкінці першого тайму. Потім ми залишилися у Львові, точніше у Винниках. Я був засмучений. Спробував боротися зі стресом за допомогою алкоголю. Вийшло зовсім невдало. Подробицями ділитися не хочу.

– Ви ще встигли зіграти в наступному чемпіонаті за Металіст. Але до кінця сезону не дограли. Чому?

– Відновився, влітку поїхав з командою на збори. З осені почав грати. Провів декілька непоганих матчів. Але на той час до Харкова почали приїжджати висококласні легіонери. Шав'єр, Марлос. Будемо відверті: вони були молодші та швидші за мене. Мирон Богданович робив ставку на них.

Відверто поговорили з тренером, вирішили, що буде краще розірвати контракт на взаємовигідних умовах. Зараз із Богданичем телефонуємо один одному. Згадуємо той цікавий час, який разом провели в Металісті.

– Металіст дійсно сплатив Дніпру за ваш трансфер 2 мільйони доларів?

– Про це краще запитати у Краснікова або Стеценка. Начебто трохи більше – два з чимось. Спочатку мене взяли в оренду на пів року. Зателефонував Євген Красніков, запропонував змінити клуб. У Дніпрі на той момент я мав сумнівні перспективи, з Протасовим не було гарного контакту. Із себе провини за це не знімаю – були випадки, які не дуже приємно згадувати. У підсумку вирішив змінити середовище.

– Після оренди мова зайшла про повноцінне придбання?

– Сезон закінчився, я повернувся у Дніпро, поїхав з командою на збори. Там знову пару тренувань пропустив. Протасов відправив мене в "дубль". Пам'ятаю, на командних зборах він якось сказав, що Рикуну забороняє пити навіть пиво. Там сиділи 18-річні юніори. Я потім до нього зайшов, кажу, навіщо при дітях таке розповідаєш? Він із моїми аргументами погодився.

– З Кучеревським таких проблем у спілкуванні не було?

– Довелося і йому зі мною трохи повоювати. У лютому 2005 року в Кубку УЄФА ми зазнали прикрої домашньої поразки від Партизана – 0:1. До цього в гостях зіграли 2:2 і мали непогані шанси на прохід в 1/8 фіналу. Але пропустили на Метеорі гол за дві хвилини до кінця матчу. В українських ЗМІ ще потім вийшли заголовки "Партизан вистрелив із засідки".

Було дуже прикро. Дійшло до алкорозрядки. Прийшов несвіжий на тренування. Потрапив під гарячу руку Мефодіча. Він викликав до себе в кабінет. Почав кричати. Ваза була під рукою, підняв її, хотів у мене кинути. В останній момент взяв себе в руки.

– З Коломойським розмов на підвищених тонах не було?

– Я з ним усього кілька разів спілкувався. Це не Ярославський, який міг приїжджати на базу Металіста майже кожен день. Коломойський приїжджав один-два рази на рік. Безпосередньо спілкувалися, коли підписував трирічний контракт. Через рік його перепідписали. Кажу, трохи додайте. Додали. Де був найбільший контракт? У Металісті. Цифри розкривати не буду.

Три мільйони доларів

– Вас хотіли бачити не тільки в Металісті, але і в Шахтарі та Динамо. Шлагбаумом на шляху до цих переходів стали три мільйони доларів, які Дніпро вимагав за ваш трансфер?

– Зокрема. І, будемо чесні, мої проблеми з режимом. Пропозиції надійшли практично одночасно. Про перехід у Шахтар зі мною розмовляв Віктор Прокопенко. Я порекомендував вести переговори з Дніпром. Мабуть, "гірники" вважали, що 3 мільйони – забагато.

З приводу переходу в Динамо зустрічався у Києві з Леонідом Буряком. Думаю, не склалося з тих же причин. Я це спокійно сприйняв.

– Ще були пропозиції?

– Запрошували у Росію, у ФК Москва і Локомотив. Сьомін дзвонив Павлову, здається, коли я ще виступав у Маріуполі. Але я тоді був потрібен Петровичу.

– Від європейських клубів запитів не було?

– Із Шандором Варгою зустрічалися у Франції, він пропонував зайнятися моїм працевлаштуванням в Європі. 6 червня 2004 року збірна України проводила матч проти Франції в Парижі. На Стад де Франс прийшли 72 тисячі глядачів. Перед грою Шандор сказав, що за мною будуть уважно спостерігати.

– Зачекайте, це той матч, коли ви відмовилися виходити на заміну?

– Так. У ЗМІ цю історію подали не зовсім так, як було насправді. "Сам виходь" Блохіну не казав. Сподівався, що випустять хоча б на пів години. Зідан нам забив на 89-й хвилині. Тільки після цього мені запропонували вийти на поле.

Я б зрозумів, якби це була тактична заміна – потягнути час. Але це товариський матч, ми програємо 0:1, що я можу зробити за три додані хвилини? Дива, звичайно, трапляються. І у футболі також. Але це буває вкрай рідко.

Трохи заграло самолюбство. Блохіну відповів, що не можу вийти. Він покликав Венглинського, Олег вийшов на 90-й хвилині. Якби це був відбірковий матч, то я б собі такого не дозволив.

– Як відреагував Блохін?



– Не думаю, що він образився. Потім казав, мовляв, ми з Рикуном зрозуміли один одного. Після цього інциденту якийсь час не викликав. Але через декілька місяців я знову отримав запрошення. 17 листопада вийшов на заміну в Стамбулі в матчі проти Туреччини.

Коли робив гольову передачу на Шеву, здалося, партнери по збірній думали, що буду бити сам, тож набігали на ворота суперників більше за інерцією. Але я не жадібний – відпасував і Андрій забив.

– Після цього голу, оцінивши якість передачі, Шевченко начебто вигукнув: "Де ви такого відкопали?"

– Про це не пам'ятаю. Мені з Шевою було комфортно, жартував із ним. Якось на тренуванні відпрацьовували вправу. Лежимо, за ногу один одного тримаємо. Кажу: "Хоча б раз у житті в руках 25 мільйонів потримаю". Шева посміявся.

– З гравців тільки Шева був на "ти" із Блохіним?

– Шева, як і всі, називав Блохіна "Володимирович". Може і на "ти", я вже не пам'ятаю. Але з повагаю – принаймні при мені субординацію не порушував.

132 кг

– Останнім клубом вашої професіональної кар'єри виявилася Ворскла. Якою була вага, коли приїхали в Полтаву?

– 99 кілограмів. Через місяць було 90. Навіть 89. Скинув 10 кілограмів. Довелося непросто. Мені 32 роки і ви ж самі знаєте тренування у Павлова. Коли Петрович покликав до Маріуполя, у мене там стався ренесанс. Другого ренесансу не вийшло. Місяць тренувався, вийшов на гру. З Волинню арбітр Кутаков мене вилучив. Повинен був пропустити два тижні.

Не стримався, порушив режим. З Петровичем була домовленість, що працюємо до першого порушення режиму. По суті, разом вирішили, що настав час розлучитися. Спочатку насолоджувався свободою – січень і лютий провів удома, а не на зборах. А в липні зателефонував Женя Красніков, запропонував роботу селекціонером у Металісті.

– Скільки зараз важите?

– У районі 110-115 кілограмів. Почав обмежувати себе в їжі, тому що доходило до 132 кілограмів. Зрозумів, що з цим треба щось робити. У Металісті важив 85 кілограмів. Коли закінчив із навантаженнями, буквально через три місяці пристойно набрав. Але ще під час ігрової кар'єри за місяць відпустки міг набрати 5-6 кілограмів. Після виходу з відпустки постійно боровся із зайвою вагою.

Особова справа

Олександр Рикун. Народився 6 травня 1978 року у Дніпрі. Півзахисник.

Виступав за команди: Металург Новомосковськ (1995-97), Дніпро Дніпропетровськ (1998, 2003-06), Іллічівець Маріуполь (1999-03), Металіст Харків (2006-10), Ворскла Полтава (2010). Працював селекціонером харківського Металіста (2011-14).

У 2004 році визнаний найкращим гравцем чемпіонату України. Опитування газети "Команда" пройшло серед 16 тренерів і 240 футболістів Вищої ліги. Рикун випередив Олександра Шовковського (2 місце), Матузалема (3 місце) та Анатолія Тимощука (4 місце). За збірну України провів 8 матчів (2002-06).

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Микола Дендак