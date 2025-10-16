Українська правда
Фраттезі може залишити Інтер взимку

Володимир Варуха — 16 жовтня 2025, 17:26
Давіде Фраттезі
FC Inter

Інтер розглядає можливість продажу півзахисника Давіде Фраттезі у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Calciomercato.

Позиції італійця в команді ослабли після призначення нового головного тренера Крістіана Ківу.

Після зміни наставника Фраттезі отримує значно менше ігрового часу. Ківу впровадив іншу тактичну систему, що змінило ієрархію в центрі поля, і хавбек втратив статус одного з ключових гравців. Через це були призупинені й переговори щодо нового контракту.

Продаж у січні не є гарантованим, однак він залишається цілком реальним, особливо якщо футболіст сам захоче перейти до клубу, де матиме стабільну практику.

У сезоні 2024/2025 24-річний Фраттезі провів лише 4 матчі за Інтер у всіх турнірах, тричі виходячи на заміну.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін може стати гравцем міланського Інтеру.

Інтер Давіде Фраттезі

