Все залежить від рішення Поворознюка: УПЛ прийняла рішення щодо Інгульця — джерело

Українська Прем'єр-ліга запропонувала Інгульцю декілька варіантів вирішення скандальної ситуації із заявою президента клубу Олександра Поворознюка щодо зняття з турніру.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Перший варіант. Інгулець може провести домашній матч проти Чорноморця на іншому стадіоні.

Другий варіант. Клуб може змінити статус цього поєдинку на гостьовий та зіграти його в Одесі.

Якщо ж президент Інгульця не погодиться на якийсь із цих сценаріїв, та буде наполягати на своєму, то УПЛ прийме факт зняття команди з сезону.

За інформацією ТаТоТаке, УПЛ чекатиме відповіді до 14:00 10 вересня. Якщо ж відповіді не буде, то команду знімуть з турніру. Якщо клуб таки погодиться зіграти не на новому стадіоні, то в нього буде 2 тижні, щоб завершити всі документальні оформлення.

Інгулець має отримати акт про відповідність спортивної споруди технічним нормам (видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України). Саме через відсутність цього акту УПЛ не могла дозволити проведення матчів на стадіоні.

Нагадаємо, напередодні президент Інгульця потрапив у ще один скандал, обматюкавши члена АСЖУ Ігоря Лисенка, журналіста проєкту "Дніпрянин". АСЖУ вже направила лист до УПЛ з проханням накласти санкції на Поворознюка.