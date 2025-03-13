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Кривбас відправив нападника в оренду в Інгулець

Олександр Булава — 13 березня 2025, 14:12
Кривбас відправив нападника в оренду в Інгулець

Інгулець підписав 19-річного нападника Кривбаса Назара Попова.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

На рівні УПЛ Попов ще не дебютував: в його активі наразі 11 матчів та один гол у чемпіонаті України U-19.

Напередодні Інгулець мінімально поступився львівському Руху та наразі посідає останню сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 12 балів у активі. У наступному турі команда зустрінеться з Чорноморцем, що йде передостаннім.

Зазначимо, що Кривбас у трьох турах 2025 року набрав лише одне очко і посідає п'яте місце в УПЛ, пропустивши вперед Полісся. У наступному турі команда Юрія Вернидуба прийме Лівий Берег 15 березня.

Раніше повідомлялось про інтерес криворіжців до венесуельського вінгера Госалеса.

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