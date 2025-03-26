Інгулець змінить домашній стадіон на два матчі УПЛ – джерело

Інгулець вирішив змінити місце проведення домашніх поєдинків в УПЛ після зустрічі із Вересом, яка відбудеться в межах 22 туру.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Після поєдинку з рівнянами у Кривому Розі на "Гірнику", петрівці переберуться до Тернополя на стадіон імені Шухевича, де зіграють два наступні домашні матчі – проти Оболоні та Карпат.

Невідомо, чим зумовлено таке рішення від керівництва клубу, адже від Петрова до Тернополя – 670 кілометрів.

Нагадаємо, що домашній стадіон Інгульця в Петровому, який заявлений на УПЛ, досі не зданий в експлуатацію.

Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.