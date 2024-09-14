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Забарний у старті Борнмута на матч АПЛ проти Челсі, Мудрик – в запасі

Микола Дендак — 14 вересня, 20:48
Забарний у старті Борнмута на матч АПЛ проти Челсі, Мудрик – в запасі
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний розпочне матч 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Челсі у стартовому складі, а Михайло Мудрик – в запасі.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta.

Нагадаємо, у попередньому турі Борнмут у неймовірному матчі переміг Евертон Віталія Миколенка, а Челсі розписав мирову з Крістал Пелес.

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