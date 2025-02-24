Суркіс: Герреро треба зрозуміти, що він вже не в Зорі

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що форвард його команди Едуардо Герреро ще зможе себе проявити під керівництвом Олександра Шовковського.

Про це 66-річний українець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

На початку вересня минулого року кияни придбали 24-річного панамця у Зорі за 2,5 мільйона євро. Проте, починаючи з того моменту, нападник відзначився всього одним голом у 19 матчах в усіх турнірах, виходячи переважно з лави запасних.

Незважаючи на це, Суркіс вірить, що Герреро отримає ще один шанс, проте навряд чи він зможе розраховувати на ще один, якщо гравець знову не впорається.

"Я так розумію, Шовковський дасть йому другий шанс. Ну, третій йому вже ніхто не дасть. Тому що Зоря – це Зоря, інші клуби – то інші клуби, а в Динамо Київ треба виходити і виконувати те, що потрібно перш за все команді. А не буде так, що він задоволений чи не задоволений, що його не випускають. Він повинен на тренуванні доводити головному тренеру, що він кращий, ніж Ванат. Тоді він буде грати, а буде грати – буде забивати. От тоді до нього буде довіра перш за все від вболівальників, від головного тренера, від помічників", – заявив Суркіс.

Раніше Ігор Суркіс назвав умову, за якої він погодиться продати Володимира Бражка. Хавбек міг перейти у Вулвергемптон минулого січня, проте "біло-сині" відмовилися відпускати свого гравця.