Снурніцин: Ні на кого не тримаю образ
Центральний захисник Ігор Снурніцин не розчарований тим, що провів у Кривбасі лише півтора місяці.
Свій відхід з криворізької команди Ігор прокоментував у інтерв’ю Tribuna.com.
"Немає про що шкодувати. Сталось як сталось. Я вважаю, все на краще. В будь-якому разі я провів продуктивний збір, зіграв контрольні матчі та набрав форму. Ні на кого не тримаю образ.
Гадаю, що довелось би пожертвувати половиною сезону в Зорі в незалежності від того, чи був би в мене підписаний попередній контракт з тим чи іншим клубом", — сказав Снурніцин.
Вже відомо, що наступним клубом Ігоря стане Металіст 1925. Раніше харків’яни представили нового головного тренера.