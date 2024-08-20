Снурніцин: Ні на кого не тримаю образ

Центральний захисник Ігор Снурніцин не розчарований тим, що провів у Кривбасі лише півтора місяці.

Свій відхід з криворізької команди Ігор прокоментував у інтерв’ю Tribuna.com.

"Немає про що шкодувати. Сталось як сталось. Я вважаю, все на краще. В будь-якому разі я провів продуктивний збір, зіграв контрольні матчі та набрав форму. Ні на кого не тримаю образ.

Гадаю, що довелось би пожертвувати половиною сезону в Зорі в незалежності від того, чи був би в мене підписаний попередній контракт з тим чи іншим клубом", — сказав Снурніцин.