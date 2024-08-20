Металіст 1925 підпише чемпіона світу
Ігор Снурніцин
ФК Кривбас
Український центральний захисник та чемпіон світу Ігор Снурніцин підпише контракт з харківським Металістом 1925.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
За інформацією джерела, переговори між клубом та 24-річним футболістом перебувають на завершальній стадії. Умови можливої співпраці поки невідомі. Минулим клубом українського захисника був криворізький Кривбас.
За 1.5 місяців Ігор так і не дебютував за команду.
Зазначимо, нещодавно гравець отримав статус вільного агента, коли "червоно-білі" достроково розірвали з ним контракт.
Нагадаємо, в 2019 році Снурніцин став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.