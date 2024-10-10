Худоб’як назвав "ахіллесову п'яту" збірної Грузії

Колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як вважає, що найбільшою проблемою збірної Грузії є захист.

Цитує гравця NV.ua.

"Звичайно, я очікую на перемогу України. Так, з новим тренером Віллі Саньолем Грузія додала в організації гри та дисципліні, але в них є ахіллесова п’ята – вони дозволяють грати супернику, створювати небезпечні моменти біля своїх воріт. Грузини не дуже добре грають в захисті, хоча їхній воротар Мамардашвілі часто їх рятує", – сказав ексфутболіст.

Ігор Худоб’як зазначив, що "синьо-жовтим" потрібно виходити на гру з більшою самовіддачею ніж у суперників.

"Грузини дуже запальні хлопці, тому Україні треба показати, як мінімум, такий самий настрій та самовіддачу, як їхні суперники. Грузія лідер групи, що є досить несподівано, перед стартом Ліги нації, думаю, всі бачили там нашу збірну. До того ж з такою кількістю травм українцям буде важко, але це можливість для інших футболістів проявити себе і довести, що вони заслуговують грати в основі збірної. Ребров не буде змінювати свою філософію, але, можливо, ухвалить рішення зіграти на результат, щоб перемогти. У нас будуть проблеми в опорній зоні та на флангах в захисту, але збірна України зможе здобути перемогу, якщо у гравців самовіддача буде більшою, ніж у грузинів, а вона в них завжди на найвищому рівні. Також потрібно бути справжньою командою, одним цілим", – сказав Худоб’як.

Зазначимо, що тренерський штаб національної команди зіткнувся з суттєвими кадровими втратами – 8 футболістів не зможуть допомогти команді. Чемпіон підготував список втрат України та розповів, кого Ребров викликав на заміну травмованим гравцям.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Україна проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашня гра). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, лідером є Грузія.