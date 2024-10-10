Він гратиме проти України: Серія А назвала найкращого гравця місяця

Грузинський півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія визнаний найкращим гравцем Серії А у вересні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У вересні Хвіча зіграв у 3 матчах чемпіонату в яких відзначився 2 голами (проти Кальярі та Монци) та записав у свій актив результативну передачу.

3 games, 2 goals, 1 assist and a lot of magic ✨



Kvara brings home the September @EASPORTSFC Player of the Month! 🔥 pic.twitter.com/8Mm2XneTDB — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 10, 2024

Наразі Наполі з 16 очками очолює турнірну таблицю Серії А.

Хвіча вже завтра, 11 жовтня, зможе зіграти матч Ліги націй проти збірної України.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, а лідером є Грузія, яка обіграла Чехію (4:1) та Албанію (1:0).