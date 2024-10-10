Він гратиме проти України: Серія А назвала найкращого гравця місяця
Хвіча Кварацхелія
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Грузинський півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія визнаний найкращим гравцем Серії А у вересні.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У вересні Хвіча зіграв у 3 матчах чемпіонату в яких відзначився 2 голами (проти Кальярі та Монци) та записав у свій актив результативну передачу.
Наразі Наполі з 16 очками очолює турнірну таблицю Серії А.
Хвіча вже завтра, 11 жовтня, зможе зіграти матч Ліги націй проти збірної України.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, а лідером є Грузія, яка обіграла Чехію (4:1) та Албанію (1:0).