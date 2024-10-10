Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Він гратиме проти України: Серія А назвала найкращого гравця місяця

Олександр Булава — 10 жовтня, 15:30
Він гратиме проти України: Серія А назвала найкращого гравця місяця
Хвіча Кварацхелія
Getty images

Грузинський півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія визнаний найкращим гравцем Серії А у вересні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У вересні Хвіча зіграв у 3 матчах чемпіонату в яких відзначився 2 голами (проти Кальярі та Монци) та записав у свій актив результативну передачу.

Наразі Наполі з 16 очками очолює турнірну таблицю Серії А.

Хвіча вже завтра, 11 жовтня, зможе зіграти матч Ліги націй проти збірної України.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, а лідером є Грузія, яка обіграла Чехію (4:1) та Албанію (1:0).

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Хвіча Кварацхелія

Наполі

Лукаку не гратиме за збірну Бельгії до кінця року
У Наполі виникли проблеми з продовженням контракту з Кварацхелією
Лукаку приніс Наполі перемогу над Комо, Верона перемогла Венецію в 7 турі Серії А
Наполі готує новий контракт для Кварацхелії
Осімген: Я коштую понад 100 млн євро

Останні новини