Наполі та Кварацхелія не можуть дійти згоди щодо заробітної плати
Наполі та вінгер команди Хвіча Кварацхелія не можуть домовитися про новий контракт. Сторони розходяться в умовах щодо заробітної плати.
Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.
Найближчими днями очікується новий раунд переговорів між агентами гравця та керівництвом клубу. Наполі хоче підписати нову угоду терміном до 2029 року з можливістю продовжити до 2030-го.
Неаполітанці пропонують грузинському нападнику 5,5 млн євро на рік та бонуси. Кварацхелія хоче заробляти в Наполі 8 млн євро або 7 млн та 1 млн бонусами. Також в контракт можуть додати пункт про суму викупу грузина.
Наразі Хвіча Кварацхелія заробляє в Наполі 1,5 мільйона євро на рік, чинний контракт футболіста розрахований до літа 2027 року.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні грузинський гравець провів 10 матчів за неаполітанський клуб в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 2 асисти.