Наполі та Кварацхелія не можуть дійти згоди щодо заробітної плати

Наполі та вінгер команди Хвіча Кварацхелія не можуть домовитися про новий контракт. Сторони розходяться в умовах щодо заробітної плати.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Найближчими днями очікується новий раунд переговорів між агентами гравця та керівництвом клубу. Наполі хоче підписати нову угоду терміном до 2029 року з можливістю продовжити до 2030-го.

Неаполітанці пропонують грузинському нападнику 5,5 млн євро на рік та бонуси. Кварацхелія хоче заробляти в Наполі 8 млн євро або 7 млн та 1 млн бонусами. Також в контракт можуть додати пункт про суму викупу грузина.

Expected a new meeting in the next days between #Napoli and Khvicha #Kvaratskhelia’s agents to try to reach an agreement for the renewal until 2029 + option for 2030. #Napoli offered 5,5M/year + bonuses. Kvara asks 8M or 7M + 1M. In the deal it could be included a release clause — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 22, 2024

Наразі Хвіча Кварацхелія заробляє в Наполі 1,5 мільйона євро на рік, чинний контракт футболіста розрахований до літа 2027 року.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні грузинський гравець провів 10 матчів за неаполітанський клуб в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 2 асисти.