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Лідер Олександрії оцінив свої шанси перейти до Динамо чи Шахтаря

Руслан Травкін — 1 січня 2025, 15:04
Лідер Олександрії оцінив свої шанси перейти до Динамо чи Шахтаря
Хуан Альвіна Безерра
Олександрія

Бразильський вінгер Олександрії Хуан Альвіна Безерра заявив, що виступати за Динамо та Шахтар – мрія багатьох футболістів.

Про це він сказав у коментарі "Українському футболу".

"Це дві топові команди, за які хотів би грати кожен футболіст", – сказав він.

У нинішньому сезоні Безерра відіграв за "містян" 18 поєдинків. На його рахунку чотири голи та чотири результативні передачі.

Нагадаємо, болгарські інсайдери повідомляють, що за гравцем слідкує Лудогорець.

Динамо Київ Олександрія Шахтар Хуан Альвіна Безерра

Олександрія

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