Лідер Олександрії оцінив свої шанси перейти до Динамо чи Шахтаря

Бразильський вінгер Олександрії Хуан Альвіна Безерра заявив, що виступати за Динамо та Шахтар – мрія багатьох футболістів.

Про це він сказав у коментарі "Українському футболу".

"Це дві топові команди, за які хотів би грати кожен футболіст", – сказав він.

У нинішньому сезоні Безерра відіграв за "містян" 18 поєдинків. На його рахунку чотири голи та чотири результативні передачі.

Нагадаємо, болгарські інсайдери повідомляють, що за гравцем слідкує Лудогорець.