Лідер Олександрії оцінив свої шанси перейти до Динамо чи Шахтаря
Хуан Альвіна Безерра
Олександрія
Бразильський вінгер Олександрії Хуан Альвіна Безерра заявив, що виступати за Динамо та Шахтар – мрія багатьох футболістів.
Про це він сказав у коментарі "Українському футболу".
"Це дві топові команди, за які хотів би грати кожен футболіст", – сказав він.
У нинішньому сезоні Безерра відіграв за "містян" 18 поєдинків. На його рахунку чотири голи та чотири результативні передачі.
Нагадаємо, болгарські інсайдери повідомляють, що за гравцем слідкує Лудогорець.