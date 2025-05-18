Динамо Київ – знову чемпіон України: підсумки 29 туру УПЛ

Насиченим вийшов тур. Колос показав, що не планує скидати оберти навіть після зникнення ризику вилетіти – і обіграв Карпати. Олександрія гарно розібрала на запчастини Верес. Лівий Берег у вирішальний момент обіграв Рух... Втім, кого я обманюю.

Головна подія сьогоднішнього дня та всього туру зовсім інша.

Колос – Карпати 2:1

Кривбас – Оболонь 1:0

Зоря – Полісся 0:1

Чорноморець – Динамо 1:1

Інгулець – Шахтар 1:4

Лівий Берег – Рух 1:0

Олександрія – Верес 3:1

ЛНЗ – Ворскла 0:0

Третя зірка для Динамо

У маркетологів, дизайнерів та подібних працівників Динамо зараз додалося роботи: потрібно проводити ребрендинг. Тепер у київського клубу три зірки – і потрібно оновлювати атрибутику, сайт, все, що пов'язано з емблемою... Роботи багато, але це той випадок, коли можна з упевненістю сказати: всім би такі проблеми!

За чемпіонськими титулами киянам вдалося наздогнати такий легендарний клуб, як Порту. Крім того, вдалося утримати відрив у два чемпіонські титули від Барселони. Ліверпуль, МЮ, Інтер кияни випереджають на 10 чемпіонств, Мілан – на 11. Про лідерство за кількістю чемпіонств в історії як СРСР, так і незалежної України навіть не кажу, настільки це очевидно.

Олександр Шовковський, для якого це чемпіонство стало 15-м у житті (і який став другою людиною, яка змогла виграти УПЛ і як гравець, і як головний тренер), був у післяматчевих коментарях абсолютно спокійний. Таким же, спокійним, сталося і повернення чемпіонства до Києва.

По ходу сезону Динамо здобуло лише шість розгромних перемог (я наполягаю на тому, що для ліги з такою прірвою у класі 6 із 29 – це небагато), але може стати єдиною командою Європи, яка виграла чемпіонат без жодної поразки. Та й із перемогами паузи тривали не більше двох турів.

Останній крок Динамо до чемпіонства вийшов прагматичним. Киян влаштовувала нічия (золотий матч в УПЛ вже знову скасували, а за особистими зустрічами у киян перевага над Олександрією), і її вони й досягли. У першому таймі гол Ярмоленка було скасовано через гру рукою, але він таки запалив своє прізвище на табло – коли точно з такого ж приводу арбітр призначив пенальті у ворота Чорноморця.

Хобленко зрівняв рахунок фірмовим ударом головою, а наприкінці одесити могли навіть вирвати перемогу, але сталося те, що сталося. Динамо – перше, Чорноморець – останній.

Олександрія – друга, але з рекордом

На тлі тактичного сумо в Одесі Олександрія виглядала просто, як дрімтім. Верес підопічні Ротаня не помітили, забивши три м'ячі ще до перерви. Для чемпіонства трохи не вистачило, але цей сезон вийшов для провінційної команди чудовим, однозначно найкращим в історії.

Вишенька на торті – 26-й гол за Олександрію в УПЛ Кирила Ковальця, який зробив його найкращим бомбардиром команди.

Ляп туру

Набагато гостріша боротьба проходила на нижчих "шарах" таблиці – наприклад, у боротьбі за першу четвірку. Карпати мали змогу виграти на полі Зорі, але їхній воротар виконав щось зовсім вже за межами добра й зла:

Той випадок, коли можна з чистою совістю і поклавши руку на серце говорити, що не підганяєш завдання під відповідь, і що "дзвіночок" для Карпат пролунав давно. 25-й тур:

"При цьому без осічки на спекотному львівському сонці для Карпат не обійшлося. Після одного з кутових і несильного удару Кінарейкін не втримав м'яч у руках і закинув його у ворота. Чекаємо на повернення в рамку Кемкіна?"

28-й тур:

"...перший м'яч влетів у ворота Кінарейкіна з опорної зони. Альварес, якби не отримав вилучення в минулому турі, був би десь там – що, звісно, не скасовує помилку воротаря. Кемкін відіграв усю першу частину сезону, але у 2025-му він сидить у запасі – можливо, варто повертати його в основу?"

Кемкін, звичайно, не Буффон, але він просто чудово грав за Минай і точно краще, ніж зараз Кінарейкін – за Карпати у першій частині сезону. Незрозумілі самі причини переведення його у запас.

Карпати загалом заслуговують на критику за трансферну ненажерливість: в останній рік вони взяли гравців на дві команди. І якщо на одній позиції Кемкін підпирає Кінарейкіна (і, можливо, тільки більше нервує молодого воротаря), то на інших без практики Квасниця, Федор, Підлепенець, Шах – чудові футболісти, які були б основними у більшості команд УПЛ.

У результаті після цього Карпати від Колоса ще й другий пропустили, дуже слабко зігравши в обороні. Сезон вони закінчують домашнім матчем із Зорею, але тепер уже навіть перемога у 30-му турі нічого їм не гарантує.

Асист туру

Полісся, тим часом виграло на складному виїзді у Зорі та вийшло на четверте місце. Зоря виявилася до цього просто не готовою.

На запитання, чи це була домашня заготовка, Олександр Максимов, для якого це був дебют у статусі виконувача обов'язків, відповів:

"Чекали на це питання. Задум у нас був, не розкриватиму всі плани".

Важливо: з погляду, чи потрібно призначати Максимова на постійній основі, такий старт не означає абсолютно нічого. Вирішити локальне завдання під конкретного суперника, відпрацювати конкретний місяць – це завдання іноді протилежне тому, щоб домагатися прогресу від місяця до місяця.

На довгій дистанції Максимову, який раніше не працював з професійними командами, авторитету може не вистачити для роботи з гравцями рівня Батисти.

Але це не скасовує факту, що почав Максимов добре. І досвід роботи у дублі допоміг: у стартовому складі шанс отримав 18-річний Ярослав Караман, який майже не грав за Ашура.

Сейв туру

Ворскла, водночас дуже ризикує вилетіти, причому навіть без стикових матчів. В останньому турі вони грають на полі Інгульця, і у разі програшу опустяться нижче за команду Кобіна в таблиці. Так, Інгулець зараз відстає на три очки, але якщо він наздожене Ворсклу за очками, то матиме перевагу: він навіть на полі Ворскли переміг 3:0.

І навіть якщо Лівий Берег у 30-му турі програє Оболоні, і за очками зрівняються три команди, третьою зайвою залишиться Ворскла – адже вона і Лівому Берегу на своєму полі програла... Такі результати з найпересічнішими представниками ліги підкреслюють, як важко складається сезон для полтавців.

Ситуація була б набагато простішою, якби Ворскла змогла перемогти у Черкасах. ЛНЗ, щоб остаточно виключити ризик вильоту, було досить нічиєї – і вона її досягла, у п'ятому турі поспіль. "Нулям" спробував перешкодити Ндукве, який завдав удару бісіклетою – але Кучеренко видав класний сейв.

Гол туру

І приємно, що у грі Лівий Берег залишив дуже гарний м'яч. Загострюючий пас Дієго, класна зкидка в дотику від Банади, вигране єдиноборство від Сухоручка, простріл Когута, удар Шастала у порожні ворота – у цей м'яч вклалася майже вся команда.