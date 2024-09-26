Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Хомченовський: Людину, яка їхала забирати родичів жінки, підстрелили дорогою у Вугледар

Ігор Чернявський — 26 вересня, 08:40
Хомченовський: Людину, яка їхала забирати родичів жінки, підстрелили дорогою у Вугледар

Півзахисник Кривбаса Дмитро Хомченовський розповів про всі складнощі евакуації з рідного Вугледара.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Всі виїхали, звичайно. Моя родина одразу поїхала, а родина жінки трохи пізніше – їх уже було набагато важче та небезпечніше звідти забрати. Вдалось лише з другого разу, бо першого разу людину, яка їхала їх забирати, підстрелили дорогою в місто. Зараз уже все добре, всі вони в безпеці"

Також футболіст розповів про матеріальні збитки, яких зазнала його родина через постійні обстріли Вугледара.

"Моя родина в самому Вугледарі втратила три квартири, а біля міста два приватних будинки. Для них це все дуже важко було пережити"

Зараз рідне місто Хомченовського перебуває на межі оточення. За попередніми даними, окупанти увійшли в міську забудову на південному сході Вугледару.

війна Хомченовський

Хомченовський

Гравець Кривбаса: Ми були готові дограти матч із Шахтарем на другий день, але вони відмовилися
Хомченовський: На Кривбас та Полісся очікує важкий матч
Хомченовський повернувся до загальної групи Кривбаса
Бондаренко отримав три матчі дискваліфікації
Корнієнка пропустить 6 місяців через травму

Останні новини