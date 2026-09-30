Можу набагато краще: Хлань – про дебютний матч за збірну України

Півзахисник збірної України Максим Хлань підсумував свій дебют за національну команду в матчі з Грузією (0:0) у 2 турі Ліги націй.

Про це він сказав у коментарі УАФ.

"Вже коли лунав гімн, почувався комфортно, зарядженим, бойовий настрій, тому що вже в процесі був. Але, звісно, трохи перед матчем хвилювання було, але здорове хвилювання, не переживання, що боявся грати, або що перша гра, дебют. Це спонукало мене проявити себе, допомогти команді. Я вірив в те, що зможу вийти, гарно проявити себе. Десь, можливо, не вдалося створити стільки моментів, як я хотів, але для дебюту це гарний виступ. Але я знаю, що можу набагато краще. Розчарування точно немає, тільки позитив. Є куди рухатись далі, – сказав Хлань.

Нагадаємо, хавбек вийшов у стартовому складі. Він провів на полі 65 хвилин, після чого поступився місцем Миколі Шапаренку.

Раніше Хлань виступав за молодіжні збірні України та олімпійську команду. Він був у заявці на футбольний турнір Ігор-2024 у Парижі. Протягом 2024 року півзахисник провів 10 матчів і забив три голи за олімпійську збірну.

На клубному рівні Хлань грає в Польщі: після Лехії Гданськ він у серпні 2025 року перейшов до Гурніка Забже. Напередодні повідомлялося, що півзахисник потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів.