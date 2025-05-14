Зірка РБ Лейпциг готовий змінити клубну прописку вже цього літа
Хаві Сімонс
Getty Images
Головна зірка РБ Лейпциг Хаві Сімонс хоче покинути німецьку команду вже у найближче трансферне вікно.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, 22-річний нідерландець готовий до нового етапу в своїй кар'єрі, поки за ним уважно спостерігають провідні клуби Англійської Прем'єр-ліги та чемпіон Бундесліги мюнхенська Баварія.
Зазначається, що керівництву Лейпцига відомо про плани футболіста, тож вони будуть готові відпустити його за 80 мільйонів євро цього літа.
У поточному сезоні Сімонс забив 10 голів і віддав 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.
Нагадаємо, Лейпциг у січні викупив контракт гравця у ПСЖ.