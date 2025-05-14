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Зірка РБ Лейпциг готовий змінити клубну прописку вже цього літа

Олексій Мурзак — 14 травня 2025, 17:50
Зірка РБ Лейпциг готовий змінити клубну прописку вже цього літа
Хаві Сімонс
Getty Images

Головна зірка РБ Лейпциг Хаві Сімонс хоче покинути німецьку команду вже у найближче трансферне вікно.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 22-річний нідерландець готовий до нового етапу в своїй кар'єрі, поки за ним уважно спостерігають провідні клуби Англійської Прем'єр-ліги та чемпіон Бундесліги мюнхенська Баварія.

Зазначається, що керівництву Лейпцига відомо про плани футболіста, тож вони будуть готові відпустити його за 80 мільйонів євро цього літа.

У поточному сезоні Сімонс забив 10 голів і віддав 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, Лейпциг у січні викупив контракт гравця у ПСЖ.

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