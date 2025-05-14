Зірка РБ Лейпциг готовий змінити клубну прописку вже цього літа

Головна зірка РБ Лейпциг Хаві Сімонс хоче покинути німецьку команду вже у найближче трансферне вікно.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 22-річний нідерландець готовий до нового етапу в своїй кар'єрі, поки за ним уважно спостерігають провідні клуби Англійської Прем'єр-ліги та чемпіон Бундесліги мюнхенська Баварія.

Зазначається, що керівництву Лейпцига відомо про плани футболіста, тож вони будуть готові відпустити його за 80 мільйонів євро цього літа.

🚨💣 Xavi Simons’ decision has been made: he’s ready to leave RB Leipzig this summer.



Plan confirmed as reported in the recent months, he’s ready for new chapter with top Premier League clubs and Bayern all attentive to his situation.



RB Leipzig, aware of the player’s plan. pic.twitter.com/AeY0u5Bjvg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2025

У поточному сезоні Сімонс забив 10 голів і віддав 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, Лейпциг у січні викупив контракт гравця у ПСЖ.