Хаві розповів, чи розглядатиме пропозиції від МЮ та збірної Катару

Екстренер Барселони Хаві визначився з найближчими планами на майбутнє, заявивши, що хоче відпочити від футболу.

Слова іспанця наводить Relevo.

Напередодні повідомлялося, що фахівець претендує на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед, а також може очолити збірну Катару, однак Хаві не розглядатиме їхні пропозиції.

Іспанець вирішив поки відпочити від футболу, і не планує вести з ким-небудь переговори до кінця поточного сезону. Хаві розглядатиме варіанти відновлення тренерської кар'єри тільки влітку 2025 року.

Манчестер Юнайтед наразі очолює Ерік тен Гаг, проте його майбутнє на цій посаді під великим питанням через невдалі результати. Наразі команда йде 12-ю у турнірній таблиці АПЛ.